تطاوين: ايطاليا تسعى الى الاستغلال الامثل للطاقة المتجددة ودعم القطاعات الحيوية في الولاية (سفير ايطاليا بتونس)





وقال في تصريح لصحفي "وات" على هامش الزيارة، امس الاحد، انه تطرق فى حديثه مع والي الجهة عن كيفية تمكين الجهة من التميز في انتاج الطاقة النظيفة المتجددة، تطوير هذا القطاع، مذكرا بمواصلة ايطاليا وضع كابل بحري يربط تونس بايطاليا وافريقيا باوروبا، سيكون مصدرا للطاقة الى اوروبا وايطاليا بالتركيز على الجهات الاكثر توفرا لاشعة الشمس ولا سيما ولاية تطاوين

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قال سفير ايطاليا بتونس فابريزيو ساجيو خلال زيارته لولاية تطاوين، ان بلاده ترنو الى دعم كافة الولايات وخاصة ولايات الجنوب، من خلال احداث مشاريع مع وكالة التعاون الايطالية، الهادفة خاصة الى المساهمة في دعم القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الغذائي والتكوين المهني وادماج المراة.وقال في تصريح لصحفي "وات" على هامش الزيارة، امس الاحد، انه تطرق فى حديثه مع والي الجهة عن كيفية تمكين الجهة من التميز في انتاج الطاقة النظيفة المتجددة، تطوير هذا القطاع، مذكرا بمواصلة ايطاليا وضع كابل بحري يربط تونس بايطاليا وافريقيا باوروبا، سيكون مصدرا للطاقة الى اوروبا وايطاليا بالتركيز على الجهات الاكثر توفرا لاشعة الشمس ولا سيما ولاية تطاوين

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وكان السفير الايطالي عاين تقدم اشغال المسلخ البلدي الممول من قبل الطرف الايطالي بمليون ونصف مليون دينار، ثم زار مجمع الصناعات التقليدية بالفرش واطلع بمقر بلدية تطاوين بحضور عدد من المديرين الجهوين عرض مشروع " رينوفا" الذي يهتم بالمحافظة على الموارد البيئية واحداث المشاريع والتشغيل وصيانة التراث المادى واللامادي وحسن استغلال المياه وتطوير القطاع الفلاحي.



وبهذا الخصوص افاد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تطاوين منير الطويل صحفي "وات" بان البلدية تنفذ مشروعا مهما بالشراكة مع الجانب الايطالي للتاهيل البيئي وخلق مواطن شغل جديدة وتثمين الارض بتطاوين، ويقوم هذا المشروع اساسا على تحسين البيئة والتصرف في النفايات العضوية، اضافة الى تثمين المياه المستعملة.



وبين ان البلدية انطلقت في الاعداد لهذا المشروع منذ سنة 2019، ودخلت حاليا في المراحل والخطوات العملية من خلال اعداد الدراسات واقتناء المعدات الخاصة بالمشروع، الذي سينجز على مدى ثلاث سنوات وبكلفة تقدر بحوالي 800 الف دينار.