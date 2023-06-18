أريانة: فرق العمل الميدانية المكلفة بضبط الحدود الجغرافية لمعتمديات ولاية اريانة  تنهي أعمالها

أنهت فرق العمل الميدانية المكلفة بضبط الحدود الجغرافية لمعتمديات ولاية أريانة أمس السبت 17جوان 2023 ، أشغال الرفع الطوبغرافي الميداني لكافة معتمديات وعمادات الولاية .



وتبعا لذلك انعقدت اليوم الأحد بمقر معتمدية قلعة الأندلس، جلسة المصادقة على عمل اللجان الفنية المكلفة بأشغال الرفع الطوبغرافي الميداني لكافة عمادات المعتمدية.

وكان والي أريانة أشرف يوم 16 جوان 2023 على جلسة المصادقة على تحديد الخارطة الإدارية لمعتمديات أريانة ورواد والتضامن وسيدي ثابت وذلك لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية ويوم 9 جوان 2023 على جلسة للمصادقة على تحديد الخارطة الإدارية لمعتمدية سكرة، في انتظار جلسة المصادقة على عمل اللجان الفنية بمعتمدية المنيهلة.



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.وتندرج هذه الخارطة في إطار المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية استعدادا لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة ، وتضم فرق العمل التقنية ممثلين عن الديوان الوطني لقيس الاراضي و المسح العقاري وعن المعهد الوطني للاحصاء والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والسلط المحلية والجهوية.

وكانت أعمال الفرق الميدانية انطلقت يوم الثلاثاء 23 ماي 2023 بمعتمديات أريانة المدينة وسكرة ورواد والتضامن لتشمل لاحقا بقية معتمديات الولاية.

وتشير إحصائات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد العمادات المستكملة ميدانيا في إطار المشروع الوطني للتحديد الترابي بلغ إلى حدود أمس السبت 17 جوان 2045 من جملة 2085 معتمدية بنسبة 98.09 بالمائة.