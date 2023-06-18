إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 39 مجتازا بمنطقة اللواتة في صفاقس (الحرس الوطني)

تمكّنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، خلال الليلة الفارطة، (الفاصلة بين 17 و18 جوان)، من نجدة وإنقاذ 39 مجتازا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بمنطقة اللواتة، وفق المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني الذي أضاف في بلاغ اليوم الأحد، أنهم "تعمّدوا أثناء عملية النجدة، الإعتداء على أحد أعوان الوحدات العائمة، بواسطة الحجارة، مما تسبب له في إصابة على مستوى الذقن، مما استوجب نقله للمستشفى".



وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق قصد مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة والإعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته وظيفه" والإحتفاظ ب 6 منهم، حسب المصدر ذاته.

