وزير التربية" لن نقبل بحجب الاعداد ومقاطعة مجالس الاقسام وسندعو الجامعة العامة للتعليم الاساسي الى جلسة تفاوض"

قال وزير التربية، محمد علي البوغديري، اليوم بالحمامات "لن نقبل بحجب الاعداد ومقاطعة مجالس الاقسام وسندعو الجامعة العامة للتعليم الاساسي الى جلسة تفاوض وسندعوهم الى تغليب صوت العقل والحكمة"، وذلك تعليقا على قرار الجامعة مواصلة حجب الاعداد ومقاطعة مجالس الاقسام



واضاف البوغديري، في تصريح اعلامي على هامش حضوره افتتاح الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للحساب الذهني، "لن نقطع التفاوض ومهتمون بالمعلمين باعتبارهم عماد هذا الوطن ولكن لن نقبل نقبل ان يحرم ابناؤنا من حقهم في التقييم خلال السنة الدراسية وفي نهايتها".





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واضاف "يجب على المعلمين ارجاع الاعداد وحضور مجالس الاقسام والا فلا وجود لعلاقة بين المتلقي والمدرس" مؤكدا قوله "لا يجب ان تفهم هذه الدعوة بانها تهديد ولكن منطلقها صدقية وزير التربية في الحرص على الاهتمام بالمعلمين وعلى احترام شروط العمل اللائق"



وشدد بالقول "لن نقبل بان يبقى المعلم النائب في وضعية هشة ونريد ان نسوي وضعيته ونريد له اجرا لائقا وحياة كريمة".



وكانت الهيئة الادارية القطاعية لجامعة التعليم الاساسي المنعقدة امس السبت بالحمامات قد قررت "مواصلة حجب الاعداد للثلاثيات الاولى والثانية والثالثة ومقاطعة مجالس الاقسام وكل الاعمال الادارية التي تخص نهاية السنة الدراسية" بسبب ما اعتبرته "تعنت وزارة التربية ورفضها التفاوض حول مطالب المدرسين" وفق ما اكده عضو الجامعة اقبال العزابي في تصريح اعلامي.



واشار الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي "ان الجامعة العامة تعتبر ان افضل خيار لانهاء السنة الدراسية في ظروف عادية وحرصا على عدم ترحيل الازمة الى السنة الدراسية القادمة "هو الحوار والمفاوضات الجدية والمسؤولة والتزامات تلبي انتظارات المدرسين".