سلسلة بشرية تزين شاطئ جربة في انطلاق تظاهرة جربة ارض السلام والتسامح

انطلقت مساء يوم السبت فعاليات تظاهرة جربة ارض السلام والتسامح في نسختها السابعة بعد ان توقفت ل3 سنوات بسبب جائحة كورونا.



وقد واكب فقرات الافتتاح التي اقترنت، لاول مرة، بتنظيم سلسلة بشرية في رسالة بليغة المعاني عنوانها التسامح والعيش المشترك وان لا فرق بين البشر في اللون او الجنس او الدين او اللغة وان رابط الانسانية الاقوى وفق شاذلي بن مسعود مدير التظاهرة ورئيس جمعية هيبيسكوس المنظمة للتظاهرة.





اليد في اليد سواح واهالي شكلوا سلسلة بشرية على مسافة قرابة 5 كليمترات ربطت بين عدة نزل فكان المشهد جميلا جمال معاني هذا الرابط البشري العميق الابعاد وفق احلام حاجي الناطقة الرسمية باسم التظاهرة.وسبق هذه السلسلة البشرية فقرات متنوعة نشطت الشاطئ حيث انتظمت عروض الفنطازيا بالخيول الجميلة وفرسانها البارعين في ترويضها والعاب اخرى شاطئية تفاعل معها الاطفال والشباب.وتحمل "جربة ارض السلام والتسامح" عدة اهداف لا تقتصر فقط على تكريس معاني التسامح والسلام بالجزيرة التي يجتمع على ارضها مسلمون ويهود اباضية ومالكية بل عملت في هذه الدورة على ان تولي جانب التحسيس والتوعية باهمية المحافظة على الماء في ظل الشح المائي والتغيرات المناخية وساهمت في تاثيث هذه الفقرة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بتنظيم مسابقة للاطفال مع منحهم جوائز تشجيعية الى جانب القيام بحملة تحسيسية والتعريف باليات البحث عن التسربات المائية للشركة ومجهودها في المجال مع الدعوة الى ترشيد استهلاك الماء وباليات الاقتصاد في الماء وذلك بمعاضدة من المجتمع المدني وفق سرور صالح رئيسة اقليم الشركة بجربة.وتاتي تظاهرة جربة ارض السلام والتسامح مع انطلاق الموسم السياحي لتلعب دورا مزدوجا في تنشيط الجزيرة وفي توجيه رسالة سلم نحو العالم وفق المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي الذي اكد ان هذا الموسم السياحي واعد حيث بلغ عدد الوافدين 356 الف وافد الى غاية 10 جوان فيما بلغ عدد الليالي المقضاة مليون و700 الف ليلة مقضاة اي بزيادة قدرها 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية لتقترب من الارقام المسجلة من سنة 2019.واشار الى ان نسبة الاشغال داخل النزل ناهز معدل 70 بالمائة مع نسبة امتلاء 100 بالمائة في عدد من النزل الى جانب استقبال رحلات جوية عبر مطار جربة جرجيس الدولي في معدل بين 30 و32 رحلة جوية في اليوم بلغ اقصاها 42 رحلة وادناها 25 رحلة يومية من كل الاسواق من البرتغال وايطاليا وسلوفينيا وايطاليا وفرنسا وبلجيكا والمانيا في مؤشر مهم يؤكد توقعات وزارة السياحة في بلوغ 80 بالمائة من النتائج المسجلة في سنة 2019 وهو ما سيمكن تجاوزه بمثل هذه الارقام والمؤشرات وفق المحواشي.وتتواصل فعاليات جربة ارض السلام والتسامح يوم غد بالمشي الوردي في حملة تحسيسية لمرضى السرطان وتنشيط الساحات والبطاح وسط مدينة حومة السوق بفرق غنائية متنوعة وبانماط موسيقية مختلفة ستلبي كل الاذواق لتختتم بسهرة السلام بفضاء مفتوح يخول الدخول المجاني سيحييها عدة فنانين منهم الفة بن رمضان واحمد الرباعي وريان يوسف ومرتضى فتيتي واسماء بن احمد وايلان بيتان وهيلو فريك مع لوحات من التراث الجربي الموسيقي لفناني الجزيرة منهم خليل اللباسي.