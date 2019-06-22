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جربة تحتضن التظاهرة الجمعياتية ''جربة أرض السلام والتسامح''

Samedi 22 Juin 2019

Samedi 22 Juin 2019
باب نات - تنطلق مساء اليوم بساحات حومة السوق جزيرة جربة فعاليات الدورة السادسة لتظاهرة « جربة ارض السلام والتسامح » ، تظاهرة ىنشيطية وثقافية وسياحية تتواصل على مدى يومين وتتوج بتوقيع « جزيرة جربة عاصمة لفديرالية الجزر المتوسطية » وفق ماصرح به مدير التظاهرة الشاذلي بن مسعود لاذاعة تطاوين.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184415

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 22 Juin 2019 à 14h 11m |           
ليست جربة وحدها أرض السلام والتسامح بل كل تونس أرض سلام وتسامح
يجب التصدي بحزم للمحاولات الصهيونية لاخراج جربة عن تونس والاستيلاء عليها
انها صارت لقمة سائغة للجمعيات المشبوهة والممولة من الماسونية والصهيونية والتي يتم احداثها تحت اسماء خادعة وهدفها تهويد الجزيرة وطرد الاسلام منها



Special can 201
    15:30 RD Congo - Ouganda
    18:00 Nigeria - Burundi
    21:00 Guinée - Madagascar
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
RD congo 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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