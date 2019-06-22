جربة تحتضن التظاهرة الجمعياتية ''جربة أرض السلام والتسامح''

Samedi 22 Juin 2019



باب نات

- تنطلق مساء اليوم بساحات حومة السوق جزيرة جربة فعاليات الدورة السادسة لتظاهرة « جربة ارض السلام والتسامح » ، تظاهرة ىنشيطية وثقافية وسياحية تتواصل على مدى يومين وتتوج بتوقيع « جزيرة جربة عاصمة لفديرالية الجزر المتوسطية » وفق ماصرح به مدير التظاهرة الشاذلي بن مسعود لاذاعة تطاوين.