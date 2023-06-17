المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس يطلق برنامج الماجستير في إعادة تدوير النفايات الصلبة

أطلق المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، أمس الجمعة، بالتعاون مع جامعة روستوك في ألمانيا، برنامج الماجستير باللغة الإنجليزية، في إعادة تدوير النفايات الصلبة والاقتصاد الدائري للسنة الدراسية 2023-2024 ، وهو الأول في تونس.



ويقدم هذا الماجستير للطلبة التونسيين والدوليين برنامجا يركز على تقنيات إعادة تدوير النفايات الصلبة والاقتصاد الدائري.

ويهدف هذا البرنامج الجديد، أساسا، إلى تكوين المهنيين وتطوير المعارف وتقديم حلول للتحديات الكبيرة التي تواجه مجال التصرف في النفايات ومكافحة التلوث في سياق الاقتصاد الدائري.



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وأوضح المعهد، أنه بمجرد تكوين الطلبة وتسليحهم بالمعرفة التقنية والعلمية ، يمكن للخريجين العمل في مجالات التصرف النفايات والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير والاستشارات والخدمات والعمل في مرافق التصرف في النفايات وكذلك تقييم ومعالجة المواقع الملوثة والمؤسسات المالية و منظمات دولية، بالإضافة إلى عديد المهن الأخرى.



ويمكن للطلبة المؤهلين، التسجيل الآن في برنامج الماجستير الذي تم افتتاحه حديثا في "ISBS-Tunisia "عبر الرابط (https://urlz.fr/mdlE).



يذكر أن تونس تنتج ما يقارب من 6ر2 مليون طن من النفايات كل سنة، في ظل عدم وجود قطاع إعادة تدوير جيد التنظيم. ويعتبر طمر النفايات هو الممارسة السائدة بينما يتراكم جزء كبير من النفايات في المصبات العشوائية.