الرسملة السوقية للأجانب ببورصة تونس تمثل 22 بالمائة من اجمالي الرسملة في ماي 2023

بلغت الرسملة السوقية للاجانب في تسعيرة بورصة الاوراق المالية بتونس، خلال شهر ماي 2023، زهاء 468 5 مليون دينار، أي نحو 22 بالمائة من الرسملة الاجمالية للبورصة، وفق النشرة الشهرية لبورصة تونس.



وبلغت الاقتناءات التي قام بها الأجانب في ماي 2023، للاسهم في تسعيرة البورصة ما قدره 583 35 الف دينار مقابل مبيعات بقيمة 3480 الف دينار، أي بحصيلة سلبية صافية في حدود 103 32 الف دينار.





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وتتوزع الأسهم التي يمتلكها الأجانب في السوق الرئيسية، على القطاع المالي ( 886 789 239 سهما) ومواد الاستهلاك (640 920 173 سهما) والخدمات للمستهلك (290 719 17 سهما).



وانهى مؤشر بورصة تونس المرجعي "توننداكس" شهر ماي 2023، عند النقطة 71ر730 8 مسجلا ربحا بقيمة 46ر5 بالمائة بعد ارتفاع في حدود 48ر1 بالمائة في شهر افريل 2023.



وبلغت الأرباح المتراكمة للمؤشر منذ بداية السنة 66ر7 بالمائة مقابل ربح بنسبة 70ر4 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2022.

يذكر ان بورصة الأوراق المالية بتونس، تعد حتى اليوم 80 مؤسسة في السوق الرئيسية.