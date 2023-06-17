المنتخب التونسي لكرة السلة للناشئين والناشئات يتحول للاردن للمشاركة في البطولة العربية من 18 الى 26 جوان

تحولت بعثة المنتخب التونسي لكرة السلة لأقل من 16 سنة ذكورا وإناثا يوم الجمعة إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية للناشئين والناشئات المقررة من 18 إلى 26 جوان الجاري.



وستعرف البطولة في الصنفين مشاركة اربعة منتخبات هي تونس والاردن ومصر والجزائر. وستقام المنافسات في الدور الاول في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات على ان يلعب اثر ذلك في الدور نصف النهائي المتصدر مع صاحب المركز الرابع من جهة وصاحب المركز الثاني مع المتحصل على المركز الثالث من جهة اخرى في حين سيقام الدور النهائي يوم 26 جوان.

ويستهل المنتخب التونسي في صنف الاناث سلسلة مقابلاته في الدور الاول بمواجهة مصر يوم 19 جوان ثم يلاقي في الجولة الثانية الجزائر يوم 20 جوان وفي الجولة الثالثة الاردن يوم 21 من نفس الشهر.



...



اما في صنف الذكور، فسيلاقي الخماسي التونسي في الجولة الافتتاحية الجزائر يوم 18 جوان وفي الجولة الثانية الاردن يوم 19 جوان وفي الجولة الثالثة مصر يوم 20 جوان.