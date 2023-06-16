قفصة: اقتراح غلق محل بالجهة لعدم توفر شروط الصحة والنظافة وتحرير 3 محاضر بحث لبيع مواد غذائية غير قابلة للاستهلاك

افاد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية قفصة، عمر عبدلي، ان مصالح الهيئة اصدرت خلال حملات رقابية في شهر ماي المنقضي اقتراح غلق محل بالجهة وذلك لما يمثله من خطورة على الصحة العامة نظرا لانعدام الحد الأدنى من شروط حفظ الصحة والنظافة.



واضاف عمر عبدلي في تصريح ل(وات)، ان اعوان الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قاموا ب47 زيارة تفقد لمحلات صنع وبيع المنتجات الغذائية خلال شهر ماي اسفرت عن تحرير 4 مخالفات صحية توزعتة إلى اقتراح غلق محل يمثل خطر على الصحة العامة إضافة إلى تحرير 3 محاضر بحث لبيع مواد غذائية غير قابلة للاستهلاك وغير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل مشيرا كذلك إلى أنه تم جحز كميات من العصائر تحتوي على ملون محجر استعماله.





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من جانب آخر، قال عبدلي إنه في إطار مراقبة المنظمومات المائية تم رفع 52 عينة من مياه الصالحة للشرب واخضاعها للتحاليل المخبرية للتثبت في سلامتها من اي تلوث.



ولفت عمر عبدلي انه في اطار عمل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المشمول لها في المراقبة الفنية للمواد الغذائية المعدة للتصدير قام اعوان الادارة خلال نفس الفترة ب3 زيارات تفقد لإحدى الشركات المنتصبة بالجهة والمصادقة على 73.6 طنا من منتجاتها المعدة للتصدير ومنها 6 شهائد جودة صحية.