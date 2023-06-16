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مستوى احتياطي العملة الأجنبية  يتطور ليبلغ 8ر22  مليار دينار بتاريخ 14 جوان 2023

Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 20:21 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تحسن مستوى احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 8ر22 مليار دينار بتاريخ 14 جوان 2023 أي ما يعادل 97 يوما من التوريد وذلك بعد تراجعه إلى مستوى 93 يوما في موفى شهر أفريل 2023، وفق معطيات البنك المركزي التونسي، .الجمعة
.وأرجع البنك المركزي، هذا التحسند إلى تعبئة القسط الأول للقرض الممنوح من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير
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.يذكر أن مجلس النواب قد صادق يوم 1 جوان 2023 على قرض بقيمة 500 مليون دولار ( ما يعادل 1530 مليون دينار) منحه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لفائدة تونس لتمويل ميزانية الدولة.


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