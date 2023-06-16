العجز الجاري يتقلص بنسبة 2ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في موفى ماي 2023

تقلص العجز الجاري بنسبة 2ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في موفى ماي 2023، مقابل 6ر4 - بالمائة قبل سنة وقد تدعم هذا المسار بتراجع العجز التجاري (-102ر8 مليون دينار مقابل -930ر9 مليون دينار في موفى شهر ماي 2022)، وفق معطيات البنك المركزي التونسي، الجمعة.



وذلك رغم تفاقم عجز ميزان الطاقة (-684ر4 مليون دينار أي قرابة 58 بالمائة من العجز الجملي)، من جهة، وبتحسن المداخيل السياحية ومداخيل العمل، من جهة أخرى.





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يذكر أن العائدات السياحية سجلت تطورا بنسبة 7ر57 بالمائة خلال الخمس الأشهر الأولى من سنة 2023، مقابل الفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ مستوى 7ر1 مليار دينار.

كما ارتفعت مداخيل العمل التراكمي بنسبة 6 بالمائة لتبلغ 1ر3 مليار دينار في موفى ماي 2023.