قابس : المصادقة على تثبيت الحدود الترابية لعمادات معتمديات قابس الجنوبية والحامة والحامة الغربية ومارث ودخيلة توجان وغنوش

صادقت عشية اليوم الجمعة اللجنة الجهوية للمصادقة ضمن المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الادارية للبلاد التونسية في اجتماعها المنعقد باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس علي اللاني بالاجماع على تثبيت الحدود الترابية المدرجة بالبطاقات الوصفية للعمادات التابعة لمعتمديات قابس الجنوبية والحامة ومارث والحامة الغربية وغنوش ودخيلة توجان والبالغ عددها39 عمادة.

وتشير المعطيات المقدمة في هذا الاجتماع الى أن الفرق الميدانية قد ستكملت عملها الميداني بنسبة 100 بالمائة بكل العمادات الموجودة بمعتمديات ولاية قابس الثلاثة عشر والبالغ عددها 73 عمادة.

وكانت اللجنة الجهوية للمصادقة ضمن المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الادارية للبلاد التونسية قد اجتمعت يوم 05 جوان 2023 وصادقت بالاجماع على تثبيت الحدود الترابية المدرجة بالبطاقات الوصفية للعمادات التابعة لمعتمديتي قابس المدينة وقابس الغربية.

كما ستتم خلال الأسبوع القادم المصادقة على تثبيت الحدود الترابية المدرجة بالبطاقات الوصفية للعمادات التابعة لمعتمديات منزل الحبيب ووذرف والمطوية ومطماطة ومطماطة الجديدة.



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