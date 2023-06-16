دعم التعاون القائم بين وزارتي الداخلية بالبلدين محور لقاء وزير الداخلية بسفيرة دولة الامارات بتونس

مثل اللقاء الذي جمع وزير الداخلية كمال الفقي، بسفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بتونس ايمان أحمد السلامي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مناسبة لاستعراض متانة العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين وزارتي الداخلية بالبلدين.



كما تم خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بالارتقاء بهذه العلاقات، والوقوف على مدى تطابق وجهات نظر البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، والاقتراحات العملية للدفع بمستوى التعاون خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.