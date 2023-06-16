Babnet

دعم التعاون القائم بين وزارتي الداخلية بالبلدين محور لقاء وزير الداخلية بسفيرة دولة الامارات بتونس

Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 18:45 قراءة: 0 د, 22 ث
      
مثل اللقاء الذي جمع وزير الداخلية كمال الفقي، بسفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بتونس ايمان أحمد السلامي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مناسبة لاستعراض متانة العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين وزارتي الداخلية بالبلدين.

كما تم خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بالارتقاء بهذه العلاقات، والوقوف على مدى تطابق وجهات نظر البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، والاقتراحات العملية للدفع بمستوى التعاون خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268443


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 16 جوان 2023 | 27 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
26°
 Babnet28° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2129°-2034°-2235°-2337°-24
  • Avoirs en devises
    22490,7

  • (16 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35995 DT        1$ =3,10044 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juin)   1432,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*