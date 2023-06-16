Babnet

مسار 25 جويلية يؤكد دعمه للناطق الرسمي باسمه اثر صدور بطاقة ايداع في حقه

محمود بن مبروك
Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 18:37 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أكد المكتب السياسي ل "مسار 25 جويلية " في بيان مساندة، "دعمه المطلق" للناطق باسمه محمود بن مبروك (محامي)، على خلفية أصدار قاضي التحقيق بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

واعتبر المكتب السياسي، الذي عقد اجتماعا بصفة استعجالية اثر صدور قرار القاضي، أن تصريحات بن مبروك التي احيل بموجبها على أنظار التحقيق القضائي، "تتنزل في اطار ممارسة العمل السياسي وحرية التعبير"، وفق نص البيان، (دون الاشارة إلى الطرف الذي تقدم بالشكوى)، معربا عن ثقته في القضاء واحترامه للإجراءات.
كما أكد تمسكه بأهداف "مسار 25 جويلية" والدفاع عن منظوريه، داعيا هياكله في كامل الجهات الى الالتزام ب "ضبط النفس والتماسك" حفاظا على المسار ووحدته.
...

وكان محمود بن مبروك، صرح أمس الخميس لاحدى الاذاعات الخاصة، أن حراك 25 جويلية ،"يتعرّض إلى ضغوطات وهرسلة من قبل مسؤولين في الدولة"، مبينا أنه بمجرّد حديثه عن الفساد داخل وزارة المالية تحرّكت "ماكينة" ضدّه وتم رفع ثلاث شكايات في حقه، كما تم فتح ثلاثة أبحاث تحقيقية ضده في نفس اليوم، وفق قوله.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 268441

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2023 à 19h 47m |           
كحلتي باطل سوكتي باطل لا جيتي لا عالبال ولا علخاطر.


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 16 جوان 2023 | 27 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
26°
 Babnet28° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2129°-2034°-2235°-2337°-24
  • Avoirs en devises
    22490,7

  • (16 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35995 DT        1$ =3,10044 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juin)   1432,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*