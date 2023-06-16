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إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ معلمة نائبة من أجل شبهة تعنيف تلميذة

Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 17:01 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أصدر المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أمس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ معلّمة نائبة من أجل شبهة الاعتداء بالعنف على عموم الناس حال مباشرة الوظيفة، وفق تصريح الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي.

وأوضحت النويوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن بطاقة الإيداع تأتي إثر إحالة المعلّمة بحالة تقديم أمس، بعد إشعار من مندوب حماية الطفولة، وأذن من النيابة العمومية بفتح محضر بحث منذ الشهر المنقضي تعهّدت به الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة.
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وتفيد صورة الواقعة بأن وليّة تلميذة بمدرسة ابتدائية بالجهة، نشرت تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعي روت فيها الحادثة وعدم انصاف ابنتها من إدارة المدرسة بعد تشكيها لمديرها مباشرة، ليتولى مندوب حماية الطفولة بناء على ذلك التحري والقيام بالإجراءات اللازمة للإشعار.
وبمقتضى تسخير من ذات الفرقة، استظهرت المتضرّرة بشهادة طبية من الصحة العمومية تمنحها راحة لمدة 21 يوما ليصدر المجلس الجناحي بطاقة الإيداع بسجن النساء بمنوبة في حقّ المعلّمة، وتأجيل الجلسة الى تاريخ لاحق بطلب من لسان دفاعها لجمع قرائن المرافعة.


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