بنزرت: الشروع قريبا في استغلال الأنبوب الرئيسي المخصّص لتزويد الجهة بالغاز الطبيعي والرابط بين المبطوح بأوتيك وجرزونة

افاد رئيس المشروع الوطني لتزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، بلقاسم أولاد احمد ، بأنّ العمل جار حاليا على استكمال اللمسات الأخيرة لوضع وتشغيل الانبوب الرئيسي للغاز الطبيعي الرابط بين منطقتي المبطوح بمعتمدية أوتيك ومعتمدية جرزونة.





وبين في تصريح لوكالة تون إفريقيا للأنباء أنه تم القيام بمختلف العمليات الفنية الواجبة بنجاح على التجارب الهيدروليكية، ويجري العمل حاليا على بعض التحضيرات الفنية لاستكمال هذه المرحلة بنجاح، علما أنّه تم استكمال مرحلة المرناقية المبطوح منذ شهر افريل الفارط على طول 35 كلم من القنوات الرئيسية بقطر 24 بوصة وتحت ضغط يعادل 76 بار.



...



ولاحظ ان هذه المرحلة تشمل مناطق جرزونة ومنزل عبد الرحمان ومنزل جميل، على مسافة 40 كلم من الانابيب الرئيسية للغاز الطبيعي قطر 12 بوصة وتحت ضغط 76 بار، بينما الجزء الخاص ببقية المناطق البلدية المحيطة والممتد على مسافة 100 كلم من القنوات الرئيسية سيكون وظيفيا تباعا على ان لا يتجاوز على اقصى تقدير نهاية السنة الجارية 2023.

من جهته، أكّد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أهمية مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي ودوره في دفع الاقتصاد الوطني والاستثمار الصناعي والتشغيل، علاوة على دوره الانمائي والاجتماعي، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال، وتزويد 14 منطقة بلدية ببنزرت بالغاز الطبيعي.

يذكر ان كلفة مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي تبلغ حوالي 130 مليون دينار ويشمل في كامل مراحله الثلاثة مد طريق رئيسية من القنوات الجالبة للغاز لتزويد 14 منطقة بلدية بولاية بنزرت و3 مناطق بلدية بولاية منوبة ومنطقة بلدية بولاية اريانة .