أنا يقظ تعتبر أن حرمان الصحفيين من تغطية اجتماعات اللجان البرلمانية يؤكد النزعة الانغلاقية للمجلس

اعتبرت منظمة " أنا يقظ" أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام بصفة عامة من تغطية اجتماعات اللجان ومطالبتهم "بالعمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط"، والاكتفاء ببلاغات تنشر في موقع المجلس، يؤكد النزعة الانغلاقية لمجلس نواب الشعب منذ اليوم الأول من انطلاق أشغاله.



وقالت في بيان صادر عنها الجمعة، " إن ما نعت به رئيس الجمهورية البرلمان السابق بالغرفة المظلمة التي تعقد فيها الصفقات وتباع وتشترى فيها الفصول هو انعكاس لما يحدث اليوم في برلمان الجمهورية الجديدة".

وبينت المنظمة أن حرمان الصحفيين من تغطية أعمال اللجان هو حرمان للمواطنين من حقهم في المعلومة ونسف لمجهودات ومكتسبات مكونات المجتمع المدني التي خاضت معارك قانونية منذ 2011 مطالبة بالبث المباشر لأعمال الجلسة العامة ولجان المجلس وتبنّي ثقافة البيانات المفتوحة.



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وأدانت منظمة انا يقظ حذف جميع الفيديوهات الموجودة في قناة مجلس نواب الشعب على اليوتيوب والإبقاء فقط على فيديوهات برلمان الرئيس، ذلك بالإضافة إلى رفض إرجاع الموقع الالكتروني للبرلمان بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق أعماله، وهو ما يعد نسفًا للذاكرة المشتركة والأرشيف التشريعي المصور والالكتروني، وهي ممارسات معهودة منذ 25 جويلية.

واستنكرت المنظمة إقصاء الإذاعات الجمعياتية من دخول البرلمان بالرغم من أنها مكونة قانونًا ومحترمة لجميع الأطر القانونية المنظمة للقطاع، وأن أغلب العاملين بها منخرطون بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بيّن خلال اجتماع مكتب المجلس أنه بإمكان التواصل مع النواب والتحاور معهم بكل حرية في الفضاءات المخصصة لهم ،مؤكدا أن كل اللجان تصدر بلاغات صحفية في نهاية اجتماعاتها تنشر بصفة فورية على الموقع الالكتروني للمجلس وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تمكين الاعلاميين منها بصفة مباشرة.



