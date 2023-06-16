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بن عروس: برمحة أكثر من 4000 أضحية بنقطة البيع المراقبة برادس

Photo Credits Yassine Gaidi /archives
Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 33 ث
      
استعدادا لعيد الأضحى، برمجت مصالح المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحيّة ببن عروس توفير ما لايقل عن 4000 أضحية بنقطة البيع المراقبة برادس، وهي نقطة مجهزة بكل المستلزمات، وتشهد اقبالا من مختلف ولايات الجمهوريّة، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيّة ببن عروس، رضا الماجري.

وأوضح الماجري، في تصريح، اليوم الجمعة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، انّه تم تحديد سعر البيع بالميزان في هذه النقطة ب17.800 دينار للكيلغرام الواحد مشيرا إلى تسجيل بيع ما لا يقل عن 5000 أضحية بهذه النقطة خلال السنوات الفارطة.

...

وشدّد على توفر كافة شروط السلامة في مختلف نقاط وفضاءات بيع الأضاحي المنتشرة بولاية بن عروس الى جانب خضوعها الى عمليات المراقبة من قبل مصالح التجارة الجهوية، للضغط على الأسعار والتصدي للتجاوزات.


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