قبلي: انطلاق الدورة التأسيسية لتظاهرة أيام كابيلا المسرحية

تحتضن دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة المقبل فعاليات الدورة التأسيسة لتظاهرة "أيام كابيلا المسرحية " التي تجمع بين سلسلة من العروض في الفن الرابع لليافعين والكهول.

وأوضح مدير دار الثقافة ابن الهيثم بسام بنحمادي لوات أن هذه التظاهرة ترمي إلى نشر ثقافة المسرح ومزيد تحفيز رواد هذه المؤسسة على الاهتمام بثقافة الفرجة المسرحية، نظرا لأهمية الفن الرابع في المجتمع خاصة وأن أغلب العروض التي سيتم تقديمها ضمن هذه التظاهرة ستكون مشفوعة بنقاش مع المختصين في المسرح حول الافكار والاهداف من الاعمال المقدمة.

وأضاف المصدر ذاته ان برنامج تظاهرة أيام كابيلا المسرحية يفتتح اليوم بعرض العمل المسرحي بعنوان "تيرابي" لجمعية عشاق التياترو بقرمدة ليكون رواد هذه التظاهرة على موعد يوم غد مع عرض مسرحية "اميرة السعادة" لشركة زمان للانتاج والتوزيع بقفصة، في حين يخصص اليوم الثالث من هذه الايام المسرحية لعرض العمل المسرحي "ملحمة كاف حسن" لجمعية الميعاد بالسند.

وتتواصل العروض ضمن هذه التظاهرة يوم الاربعاء المقبل من خلال عرض مسرحية "برادوكس" انتاج نادي المسرح بدار الثقافة ابن الهيثم بقبلي، ليخصص اليوم الذي يليه لعرض العمل المسرحي بعنوان "العاصفة" لجمعية القيروان للثقافة وحقوق الانسان. ويكون اختتام العروض يوم الجمعة 23 جوان بعرض مسرحية "عقاب جواب" لشركة رؤى للانتاج والتوزيع بالقلعة الكبرى.