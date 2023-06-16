بنزرت: ترشح 23 شخصا لعضوية هيئة مهرجان بنزرت الدولي و185 ناخبا يشتركون في جمعية المهرجان

أفاد رئيس جمعية مهرجان بنزرت الدولي أحمد الطريفي أن عدد الأشخاص المترشحين لعضوية هيئة مهرجان بنزرت الدولي خلال الفترة المقبلة 2023-2025 ، من الذين أودعوا ملفاتهم لدى الكتابة القارة لإدارة المهرجان، بلغ الى حدود يوم أمس الخميس 23 مترشحا.

وبينت قراءة أولية للمترشحين أن أغلبهم يمثلون هيئات مديرة سابقة تعود لسنوات 2010 و2016 و2019 ومن أعضاء الهيئة المتخلية، بينما على المستوى المهني ينشط المترشحون بين الأعمال الحرة والإدارة وموظفي دولة واعلاميين ومتقاعدين ومربين، وأما على مستوى الأعمار تراوح سن المترشحين من الستين فما فوق والثلاثين فما فوق. كما بلغ عدد المنخرطين، إلى حدود موعد غلق باب الترشح والانخراط وفق ما أعلنته إدارة الجمعية، صلب الجمعية من الناخبين 185 منخرطا وهو أعلى رقم اجمالي تعرفه الجمعية منذ تأسيسها وفق ذات المصدر.

وحدد موعد الجلسة العامة للمهرجان ، وفق نص بلاغ صادر عن الجمعية، يوم الاحد المقبل 18 جوان الجاري بفضاء مسرح المرحوم حافظ عيسى. وستكون بداية جلسة عامة تقييمية سيتم فيها عرض التقارير الأدبية والمالية للجمعية لسنتي 2021 و2022 والنقاش بشأنها قبل المصادقة من عدمها وستشفع بعد ذلك بجلسة عامة انتخابية للفترة النيابية الجديدة للمهرجان 2023 و2025.

ولاحظ رئيس جمعية المهرجان المتخلي أحمد الطريفي أنه تواصل مؤخرا مع المديرة الجهوية للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت من أجل بحث إمكانية اشراف الهيئة المستقلة على فعاليات الجلسة العامة التقييمية والانتخابية.



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ومن جهة أخرى أكد رئيس جمعية المهرجان أن الأجواء الانتخابية لن تؤثر على فعاليات الدورة 40 للمهرجان المبرمجة خلال الموسم الصيفي المقبل، مبينا أن الأمانة تقتضي منه وفريقه، مواصلة العمل بذات الجدية والحماس لضمان برمجة تكون في حجم صيت المهرجان كواحد من أشهر المهرجانات التونسية والعربية والدولية، وأكد أن نسبة إعداد الدورة قاربت الـ80 بالمائة ويتواصل العمل حثيثا لاستكمال بقية الاستعدادات .