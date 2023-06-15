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الاتحاد الرياضي المنستيري يتعاقد مع اللاعب شهاب الصالحي

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 20:57 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الخميس التعاقد مع اللاعب شهاب الصالحي لمدة موسمين.

ويشغل اللاعب شهاب الصالحي صاحب الـ 23 عاما خطة مدافع محوري، و سبق له اللعب تواليا لفائدة جمعية اريانة واتحاد تطاوين والنادي الافريقي و أولمبيك سيدي بوزيد.

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يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري يحتل المركز الخامس في مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق 8 نقاط عن النجم الرياضي الساحلي صاحب الصدارة، وذلك قبل 3 جولات من اسدال الستار عن الموسم الكروي 2022- 2023.
وحقق الاتحاد الرياضي المنستيري بعد 11 جولة من منافسات مرحلة التتويج 4 انتصارات و 3 تعادلات مقابل 4 هزائم، سجل خلاها خط هجومه 16 هدفا، وقبل خط دفاعه 11 هدفا.


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