الاتحاد الرياضي المنستيري يتعاقد مع اللاعب شهاب الصالحي

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الخميس التعاقد مع اللاعب شهاب الصالحي لمدة موسمين.



ويشغل اللاعب شهاب الصالحي صاحب الـ 23 عاما خطة مدافع محوري، و سبق له اللعب تواليا لفائدة جمعية اريانة واتحاد تطاوين والنادي الافريقي و أولمبيك سيدي بوزيد.





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يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري يحتل المركز الخامس في مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق 8 نقاط عن النجم الرياضي الساحلي صاحب الصدارة، وذلك قبل 3 جولات من اسدال الستار عن الموسم الكروي 2022- 2023.

وحقق الاتحاد الرياضي المنستيري بعد 11 جولة من منافسات مرحلة التتويج 4 انتصارات و 3 تعادلات مقابل 4 هزائم، سجل خلاها خط هجومه 16 هدفا، وقبل خط دفاعه 11 هدفا.

