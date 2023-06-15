الدستوري الحر يتظاهر بالقرب من السفارة الإيطاليّة بتونس

نفّذ الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس وقفة بالقرب من سفارة إيطاليا بتونس "رفضا لما اعتبرته رئيسة الحزب عبير موسي إبراما لأيّ اتفاقية في الغرف المظلمة بخصوص الهجرة غير النظامية " وفق تعبيرها وذلك على خلفية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والوزير الأول الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الأحد الماضي إلى تونس .



وأكّدت رئيسة الحزب عبير موسي أنّ حزبها لن يعترف بأي اتفاقيات محررة في ما وصفته ب"الغرف المظلمة" وغير منشورة للعموم يقع إبرامها في حق الدولة التونسية .





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