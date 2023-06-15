سليانة: تدشين بئر عميقة جديدة بمعتمدية سليانة الجنوبية بقوّة تدفق 15 لترا في الثانية

شهدت معتمدية سليانة الجنوبية، مساء أمس الأربعاء، تدشين البئر العميقة" سليانة 21" بسعة تدفق 15 لترا في الثانية بكلفة جملية تقدر بحوالي 500 ألف دينار، وذلك في إطار تدعيم الموارد المائية لمدينة سليانة وأحوازها، وفق رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة، هيثم العلاقي.

وأكّد، في تصريح اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أهمية هذا المشروع لتجنب الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، ولمجابهة ذروة الإستهلاك خلال عيد الاضحى و فصل الصيف.

وقال إن "متساكني الجهة سيتزودون بالماء الصالح للشرب بصفة عادية بإعتبار أن الموازنة المائية لن تكون سلبية"، لافتا إلى أنه سيتم ربطها في غضون 5 أيام تقريبا.

وأشار، في سياق آخر، إلى أن مشروع البئر العميقة الدخانية بمعتمدية الكريب، سيدخل قريبا حيز الاستغلال ليمكن من مجابهة ذروة الإستهلاك بمعتمديات الكريب وقعفور وبورويس بقيمة إعتمادات جملية تقدر بـ550 ألف دينار.



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وذكر المسؤول أن البئر العميقة السوالم بمعتمدية مكثر لا تزال في طور الإكساء علما أن قيمة إعتماداتها تقدر ب300 ألف دينار

ودعا كافة المتساكنين، بالمناسبة، إلى الإقتصاد في إستهلاك الماء الصالح للشرب، عبر إتباع خطوات بسيطة من قبل كافة الشرائح العمرية، قصد تفادي الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب.