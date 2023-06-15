القصرين:رصد 147 حالة غش خلال الدورة الرئيسية لإمتحان الباكالوريا مقابل 225 حالة غش السنة الفارطة

رصدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين خلال الدورة الرئيسية لإمتحان الباكالوريا لسنة 2023، 147حالة غش مقابل 225 حالة غش في نفس الدورة السنة الفارطة وفق المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي.



و أكد الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبت تورّطه في عمليات الغش في سبيل التصدي لهذه الظاهرة والحدّ منها.





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