Babnet

العجز التجاري يتقلّص بنسبة 18،4 بالمائة ويبلغ قيمة 8،1 مليار دينار موفى ماي 2023

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 18:36 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تقلّص العجز التجاري لتونس بنسبة 18،4 بالمائة، موفى ماي 2023، وقدّر حجمه ب8،1 مليار دينار مقابل 10 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الإربعاء.
وسجل معدل التغطية تحسّنا، بدوره، بنسبة 6،1 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتقدر نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب76،2 بالمائة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268332


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 14 جوان 2023 | 25 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:41 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
24°
 Babnet28° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2128°-2130°-2129°-2133°-22
  • Avoirs en devises
    22810,6

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35006 DT        1$ =3,10351 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   635,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*