العجز التجاري يتقلّص بنسبة 18،4 بالمائة ويبلغ قيمة 8،1 مليار دينار موفى ماي 2023

تقلّص العجز التجاري لتونس بنسبة 18،4 بالمائة، موفى ماي 2023، وقدّر حجمه ب8،1 مليار دينار مقابل 10 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الإربعاء.

وسجل معدل التغطية تحسّنا، بدوره، بنسبة 6،1 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتقدر نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب76،2 بالمائة.