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قابس: بلدية قابس تدعو إلى دعمها ومساندتها للقضاء على المصبات العشوائية لفواضل البناء

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 17:22 قراءة: 0 د, 46 ث
      
قال كاهية مدير النظافة والتطهير ببلدية قابس، وليد قنونو، اليوم الأربعاء، إن كميات فواضل البناء، المتراكمة بجميع الفضاءات البيضاء بمدينة قابس وبحواشي الطرقات على غرار الطريق الحزامية والمقدّرة بـ300 م3، تفوق إمكانيات البلدية بكثير.
ودعا قنونو وزارة البيئة والسلط المركزية المعنية وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى دعم بلدية قابس ومساعدتها على القضاء على المصبات العشوائية لفواضل البناء المنتشرة بكل أرجائها، والتي أساءت الى جمالية المحيط وباتت تقدّم صورة سيئة عن مدينة قابس التي تشكل نقطة عبور هامّة وهمزة وصل بين شمال البلاد وجنوبها.
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وطالب وزارة البيئة بتمكين مدينة قابس من مشروع لتثمين ورسكلة فواضل البناء للانتفاع بها في المجالات المتاحة لذلك، مؤكدا أن هذه المدينة التي تعاني من اشكاليات بيئية عديدة في حاجة ماسّة للدعم والمساندة للنهوض بوضعها البيئي.
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