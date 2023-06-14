قابس: بلدية قابس تدعو إلى دعمها ومساندتها للقضاء على المصبات العشوائية لفواضل البناء

ودعا قنونو وزارة البيئة والسلط المركزية المعنية وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى دعم بلدية قابس ومساعدتها على القضاء على المصبات العشوائية لفواضل البناء المنتشرة بكل أرجائها، والتي أساءت الى جمالية المحيط وباتت تقدّم صورة سيئة عن مدينة قابس التي تشكل نقطة عبور هامّة وهمزة وصل بين شمال البلاد وجنوبها.وطالب وزارة البيئة بتمكين مدينة قابس من مشروع لتثمين ورسكلة فواضل البناء للانتفاع بها في المجالات المتاحة لذلك، مؤكدا أن هذه المدينة التي تعاني من اشكاليات بيئية عديدة في حاجة ماسّة للدعم والمساندة للنهوض بوضعها البيئي.