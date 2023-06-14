قبلي: تسجيل حالة غش وحيدة و123 غيابا خلال الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا





قبلي 14 جوان (وات/مكتب قبلي) - سجّلت المندوبيّة الجهوية للتربيّة بقبلي حالة غش وحيدة في الدورة الرئيسيّة امتحانات البكالوريا التي انطلقت يوم الاربعاء 7 جوان، وفق المكلف بالاعلام بالمندوبية، الهادي بوصفة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم في اليوم الختامي من الامتحانات التفطّن لوجود هاتف جوال لدى احد المترشحين بمركز الامتحانات الكتابية بمعهد ابن سينا بقبلي المدينة، وتم اتخاذ الاجراءات المعمول بها في شأنه.



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وأشار الى ان الدورة الرئيسية من امتحانات البكالوريا سجّلت 123 غيابا في 13 مركزا كتابيا موزعة على 86 مترشحا بصفة فردية، و17 مترشحا في قطاع التعليم العمومي، فضلا عن 20 مترشح في قطاع التعليم الخاص.

يشار الى العدد الجملي للمترشحين لامتحانات البكالوريا دورة 2023 بلغ 2224 مترشحا ومترشحة.