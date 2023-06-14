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تونس ترفع قدرتها على تغطية الواردات الى 97 يوما في ظل توفر احتياطيات نقدية تقارب 6ر22 مليار دينار

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 12:07 قراءة: 0 د, 32 ث
      
ارتفع حجم الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتونس، يوم 13 جوان 2023 ، وفق بيانات مؤقتة الى 6ر22 مليار دينار متيحا للبلاد تغطية 97 يوما من الواردات مما شكل اول زيادة بعد سلسلة تراجع سجلت خلال الأسابيع الاخيرة.

وبلغت احتياطيات النقد الاجنبي لدى البنك المركزي التونسي، وفق بيانات منشورة على موقعه الالكتروني، يوم 12 جوان 2023 زهاء 3ر21 مليار دينار تغطي تقريبا 92 يوم توريد مما يعني تعبئة جديد في حدود 2ر1 مليار دينار.

...

ولاتزال قدرة تونس على تغطية وارداتها في الوقت الحالي، بعيدة عن المستوى المسجل يوم 13 جوان 2022، والبالغ 123 يوما وقرابة 3ر24 مليار دينار مما يتضمن تراجعا في حدود 26 يوما.


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