بودن تناشد المجتمع الدولي بأسره للوقوف وراء قضية العدالة الاجتماعية

(من مبعوثة وات/ دلال القنزوعي)- ناشدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الاربعاء على هامش افتتاح مؤتمر القمة حول عالم العمل بجنيف، المجتمع الدولي بأسره للوقوف وراء قضية العدالة الاجتماعية من أجل إتاحة الفرصة للأجيال القادمة للعيش في مجتمعات أكثر عدلا وشمولا ودمجا.



ودعت رئيسة الحكومة لدى اجابتها على سؤال "كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تعزيز العدالة الاجتماعية وجهته إليها الدائرة الصحفية لمنظمة العمل الدولية في حفل الاستقبال المنظم خلال افتتاح المؤتمر، الى ضرورة توحيد إرادة والتزامات جميع الدول من أجل إرساء العدالة الاجتماعية





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