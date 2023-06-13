توزر: الرمال تحاصر قرية شاكمو بحامة الجريد من كل الجهات والسكّان يواجهونها بإمكانياتهم الذاتية في انتظار حلّ دائم

مع كلّ هبوب ريح أو حتّى نسيم تحاصر كثبان من الرمال قرية شاكمو الواقعة بمدخل ولاية توزر والراجعة إداريا الى معتمدية حامة الجريد، مهدّدة ديمومة الواحة ومسبّبة إزعاجا كبيرا للسكان في تنقلهم بين مساكنهم ومقاسمهم الفلاحية، وفق ما أفاد به عدد منهم في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكد الأهالي أنّ حياتهم تحوّلت الى معاناة يومية من خلال عدم تمكنهم من مجاراة نسق زحف الرمال بسبب العواصف الرملية المتتالية والتي زادت حدتها في السنوات الأخيرة بسبب تغيّرات المناخ وعدم وجود ما من شأنه حماية القرية من تقدم الرمال.

وأمام تواصل هبوب الرياح المحمّلة بالأتربة منذ شهر أفريل بشكل متواصل ويكاد يكون يومي في بعض الأحيان، فإن بعض المساكن والمنشآت على غرار المدرسة الابتدائية ومركز الرعاية الصحية وملعب القرية غمرتها الرمال بشكل جزئي، واستوجبت تدخل الجهات المعنية على غرار مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لإزالتها، غير أن تجدد تراكم الرمال أعاق نجاح هذه العملية، وفق حمزة تواتي أحد السكان.

ويضيف تواتي أن بعض المساكن شهدت تراكما للرمال قبالة المدخل فأعاقت دخول وخروج سكانها وادخال بعض الأغراض مثل علف الحيوانات والّذي يعتبر عنصرا مهمّا بالمنطقة لطبيعة نشاط السكان المرتكز على تربية الماشية.



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