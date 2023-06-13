نابل: تسجيل 21 حالة غش منذ انطلاق امتحانات الباكالوريا (المندوب الجهوي للتربية)

سجلت المندوبية الجهوية للتربية بنابل منذ بداية امتحانات الدورة الرئيسية للباكالوريا، 21 حالة غش في الاختبارات الكتابية من بينها 03 حالات تم رصدها اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بنابل زكرياء داسي، في تصريح لصحفية (وات)



وأضاف المصدر ذاته، أن حالات الغش المسجلة في عدد من مراكز الاختبارات، كانت باستعمال أجهزة الكترونية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المترشحين وفتح أبحاث أمنية في الحالات المسجلة





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يذكر ان عدد التلاميذ المتقدمين لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 بولاية نابل بلغ 9785 مترشحا موزعين على 7804 تلاميذ من المعاهد العمومية و1548 تلميذا بالمعاهد الخاصة و433 مترشحا بصفة فردية



وتتواصل اختبارات الدورة الرئيسية التي انطلقت يوم 7 جوان إلى غاية يوم غد الأربعاء 14 جوان الجاري، ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 25 جوان، في حين تجرى دورة المراقبة أيام 3 و4 و5 و6 جويلية ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 16 جويلية 2023

