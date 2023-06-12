قابس: تقدّم الأعمال الميدانية للمشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية والخارطة الادارية للبلاد التونسية بنسبة 88 بالمائة

أفاد مصدر مسؤول من قاعة العمليات الجهوية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية والخارطة الادارية للبلاد التونسية على مستوى جهة قابس، اليوم الاثنين، بأن فرق العمل الميدانية قد استكملت عملها الميداني في 64 عمادة من مجموع 73 عمادة موجودة بولاية قابس، وهو ما يمثل نسبة انجاز ميدانيّة في حدود 88 بالمائة.



وبيّن ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه تمت صياغة المحاضر الوصفية الخاصة بـ 57 عمادة، وقد تمت المصادقة تقنيا على 46 عمادة وهو ما يمثل نسبة 63 بالمائة من عدد العمادات الموجودة بالجهة.

يشار الى أن 5 معتمديات من جملة 13 معتمدية بولاية قابس تستوجب اضافة دوائر انتخابية حتى تكون متلائمة مع القانون الخاص بانتخابات المجالس المحلية الذي يستدعي توفر 5 دوائر انتخابية على الأقل بكل معتمدية.



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وسيتم احداث دائرتين انتخابيتين بمطماطة، ودائرتين بالمطوية، ودائرة بوذرف، ودائرة بغنوش، ودائرة بدخيلة توجان، ليصبح بذلك العدد الجملي للدوائر الانتخابية 80 دائرة.