الالعاب الافريقية الشاطئية ( 2023) - رياضة " تايكبال" تنشد مزيد الانتشار من بوابة الحمامات

ستكون دورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي تستضيفها الحمامات من 23 الى 30 جوان الجاري بمثابة البوابة لمزيد انتشار رياضة "تايكبال"التي بدات تتحسس طريقها الى القارة الافريقية والى عدد من مناطق العالم .

وستجري منافسات دورة تايكبال من 24 الى 26 جوان الجاري بمشاركة 14 منتخبا افريقيا.

وتوجد حاليًا في تونس جمعية تونسية للتاكبال وتشارك في بطولات خارجية ممثلة لتونس .





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ويذكر ان رياضة تايكبال وهي من "سلالة " رياضات التنس ما فتئت تنتشر بسرعة في جميع أنحاء أفريقيا وسيكون لبرمجة هذه الالعاب في دورة الحمامات 2023 وفي الالعاب الافريقية 2023 دفع كبير في مزيد انتشارها في القارة الافريقية وذلك بعد ان تم اعتماد هذه الرياضة في برنامج ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر لأول مرة.



ويذكر ان ممارسة هذه الرياضة الشبيهة ب"كرة الطاولة" منتشرة بشكل لافت في فرنسا حيث مازلت تجذب متابعين جدد وقد استفادت هذه الرياضة من "جائحة كورونا" في السنوات الماضية لمزيد الانتشار حسب عدد من الملاحظين حيث انها لا تتطلب الاحتكاك بين اللاعبين مثل التنس أو تنس الطاولة وتستجيب اكثر لشروط التباعد الاجتماعي والجسدي ويمكن ان يقضي الأطفال والكبار من ممارسيها وقتًا رائقًا يجمع بين الرياضة والاسترخاء .

ويشار الى ان "تيكبال" منتشرة بالخصوص في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وفي العديد من البلدان الأفريقية التي تبنتها بالفعل وأدخلتها في المسابقات الرسمية.

وهي مزج بين رياضتي التنس والقدم . وتتطلب طاولة تنس منحنية في طرفي الطاولة.

وظهرت رياضة " تاكبال" عام 2014 في المجر وانتشرت بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم

وتاسس الاتحاد الدولي (فيتاك) في عام 2015 ، تحت قيادة جابور بورساني وفيكتور هوزار. وأصبح فيتاك عضوًا في الاتحاد العالمي للاتحادات الرياضية الدولية في نوفمبر 2020. وتم الاعتراف بالاتحاد رسميًا من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي في أوت 2018 ، وجمعية اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا (اكنوا) في جوان 2019 ومنظمة الاتحادات الرياضية لأوقيانوسيا في مارس 2020.



ويضم " فيتاك" تحت لوائه 122 اتحادًا وطنيًا لـ (تايكبال ) ". ويشرف على تنظيم البطولات بانتظام وساهمت الدورات الدولية في مزيد تطوير ونشر هذه الرياضة التي يعمل المسؤولون عنها في العالم الى ادراجها في الألعاب الأولمبية.



وينظم الاتحاد أيضًا بطولة العالم منذ عام 2017. وقد جمعت أول بطولة لكأس العالم في جوان 2017 بين 20 دولة في بودابست (المجر). أما النسخة الثانية ، التي عقدت في أكتوبر 2018 ، في ريمس (فرنسا) ، فقد جمعت 42 دولة ، بينما شهدت النسخة الثالثة ، في بودابست في ديسمبر 2019 ، مشاركة 60 دولة.