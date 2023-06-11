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الاهلي المصري يتوج بكاس رابطة ابطال افريقيا للمرة 11 في تاريخه

Publié le Dimanche 11 Juin 2023 - 22:25 قراءة: 0 د, 22 ث
      
توج الاهلي المصري بكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد تعادله مساء اليوم بالدار البيضاء مع الوداد البيضاوي بنتيجة 1-1 في اياب الدور النهائي للمسابقة.
وهو اللقب الحادي عشر من نوعه في مسابقة رابطة الابطال في رصيد الاهلي.
وافتتح الوداد البيضاوي التسجيل في المباراة عن طريق يحي عطية الله د27 قبل ان يتمكن الاهلي المصري من التعديل عن طريق محمد عبد المومن د78 .
وكان الاهلي فاز ذهابا في القاهرة 2-1
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