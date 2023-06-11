تتويج مواطنيين من احياء بباجة الشمالية فى تظاهرة 10 ايام بيئة لبرنامج "ناس الحومة" بباجة

تم اليوم الاحد بدار الشباب بباجة تتويج مواطنيين من احياء المنظر الجميل وقصر باردو بباجة الشمالية، فازوا فى مسابقات بيئية وساهمو فى تظاهرة 10 ايام بيئة المندرجة فى اطار مشروع ناس الحومة والتى انطلقت منذ 5 جوان لتتواصل الى غاية يوم 15 جوان الجاري.



وقد اكدت سنية الغربي رئيسة مشروع "ناس الحومة " لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم فى اطار هذه التظاهرة، التى تنظمها المنظمة الدولية للاعاقة وعدد من الهياكل البيئية وولاية باجة، القيام بحملات تحسيسية بيئية وتنظيف احياء المنظر الجميل وقصر باردو وتنظيف حدائق الاحياء بمشاركة عدد هام من متساكنى هذه الاحياء من مختلف الشرائح العمرية فضلا عن مشاركة الادارة الجهوية للبيئة ووكالة التصرف فى النفايات وجمعيتي "اصرار" و"اراء".





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كما ابرزت ان هذه التظاهرة هي واحدة من بين 10 مبادرات حضارية وبيئية تمت برمجتها وتتضمن كذلك تهيئة عدد من المدارس.



وتجدر الاشارة الى ان مشروع ناس الحومة تبلغ كلفته 475 الف اورو وقد انطلق فى سبتمبر 2022 ليتواصل الى غاية اوت من سنة 2023 وهو ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وتنجزه المنظمة الدولية للاعاقة بالشراكة مع عدة اطراف محلية ودولية بولايات قابس وتونس وباجة.