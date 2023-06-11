قابس: ايقاف 5 موظفين بمعمل العلف بشانشو

أفاد مدير المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة صويلح موسى اليوم الأحد، أن المصالح الأمنية بالحامة، ضبطت

يوم الجمعة الماضي سيارة ادارية محملة ب 15 كيسا من العلف المركب دون سندات نقل وإذن مهمة، تولى على إثرها فريق مشترك من مصالح الأمن والادارة الجهوية للتجارة بمعية معتمد الحامة مداهمة معمل العلف بشانشو التابع لديوان تربية الماشية وحجز كل الوثائق والحواسيب وايقاف 5 موظفين بهذه المؤسسة بعد أن تمت استشارة النيابة العمومية في هذا الشأن.



ولفت صويلح موسى في تصريح لمراسل (وات) بالجهة الى أنه تم خلال هذه العملية حجز 5.5 طن من العلف المركب ثبت أنه سيتم توزيعها خارج المسالك القانونية للتوزيع مبينا ان هذه القضية محل متابعة من قبل الجهات المعنية.