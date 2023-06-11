Babnet

قابس: ايقاف 5 موظفين بمعمل العلف بشانشو

Publié le Dimanche 11 Juin 2023 - 12:54 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أفاد مدير المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة صويلح موسى اليوم الأحد، أن المصالح الأمنية بالحامة، ضبطت
يوم الجمعة الماضي سيارة ادارية محملة ب 15 كيسا من العلف المركب دون سندات نقل وإذن مهمة، تولى على إثرها فريق مشترك من مصالح الأمن والادارة الجهوية للتجارة بمعية معتمد الحامة مداهمة معمل العلف بشانشو التابع لديوان تربية الماشية وحجز كل الوثائق والحواسيب وايقاف 5 موظفين بهذه المؤسسة بعد أن تمت استشارة النيابة العمومية في هذا الشأن.

ولفت صويلح موسى في تصريح لمراسل (وات) بالجهة الى أنه تم خلال هذه العملية حجز 5.5 طن من العلف المركب ثبت أنه سيتم توزيعها خارج المسالك القانونية للتوزيع مبينا ان هذه القضية محل متابعة من قبل الجهات المعنية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268139


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 11 جوان 2023 | 22 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:40 16:10 12:26 05:00 03:09
Babnet
28°
 Babnet28° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2131°-2129°-2325°-2129°-20
  • Avoirs en devises
    21427,8

  • (9 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,34196 DT        1$ =3,11732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juin)   354,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*