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ولاية نابل تسجل أعلى كميات أمطار خلال الــ24 ساعة المنقضية

Publié le Dimanche 11 Juin 2023 - 12:11 قراءة: 0 د, 44 ث
      
شهدت ولاية نابل أكبر كميات أمطار مسجلة خلال الـ 24 ساعة المنقضية، كان أهمها في بني خلاد (12 مم) والهوارية (8 مم) وبوعرقوب (8 مم) وقربة (7 مم) ثم منزل بوزلفة (5 مم)، وفق حصيلة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوّي، الاحد.

وسجلت مقرن من ولاية زغوان نحو 4 مم من الأمطار، في حين تراوحت هذه الكميات بين 3 مم في بوعرادة و2 مم في سليانة من ولاية سليانة.

...

وسجلت ولاية جندوبة كميات ضعيفة من الامطار تراوحت بين 2 مم في كل من فرنانة وجندوبة وبني مطير وعين دراهم و1 مم في بلطة بوعون وطبرقة وسد بوهرتمة.

ولم تتجاوز التساقطات المطرية 1 مم في تونس قرطاج من ولاية تونس وباجة المحطة وتيبار وسد سيدي سالم من ولاية باجة.

وهبت الرياح خلال 24 ساعة الفارطة بقوة، لتبلغ سرعتها بحساب الكلم/س 58 بتطاوين و65 في قفصة و94 بتوزر. كما هبت الرياح الرملية في كل من قبلي وتوزر وقابس ومدنين ورمادة.


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