قفصة: فرع نقابة الصحفيين بالجنوب الغربي يدعو شركة فسفاط قفصة إلى وضع حدّ لسياسة التعتيم على المعلومة وإلى مساعدة الصحفيين على أداء عملهم

إستنكر فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين سياسة التعتيم التي ينتهجها القائمون على شركة فسفاط قفصة تجاه الصحفيين، والتي تحول دون النفاذ إلى المعلومة والمعطيات الدقيقة المتعلّقة بنشاط هذه المؤسسة الوطنية الكبرى.

ووصف الفرع، في بيان نشره مساء أمس الجمعة، هذه السياسة بـ "الإعتداء الصارخ" على حقّ الصحفيين في الولوج إلى المعلومة، و"ضربا" لمبدأ الشفافية، وبـ"التعتيم الممنهج" على الأرقام الرّسمية المتصلة خاصّة بإنتاج الفسفاط التجاري، وبالإشكاليات التي تحول إلى الآن دون عودة الإنتاج إلى نسقه العادي، رغم ما تعرفه المنطقة منذ فترة من إستقرار في الأوضاع الإجتماعية.

ونبّه بيان فرع الجنوب الغربي لنقابة الصحفيين إلى خطورة سياسة التعتيم على الصحفيين لما لها من تأثير على ممارسة حقّهم في النفاذ إلى المعلومة، وبالتالي تعطيل عمل الصحفيين في إنارة الرأي العام.

ويلاقي الصحفيون العاملون بولاية قفصة صعوبات كبيرة في التواصل مع مسؤولي شركة فسفاط قفصة من أجل إنجاز أعمالهم الصحفية حول قطاع الفسفاط، من ذلك أنّه وعلى الرّغم من مرور أكثر من 5 أشهر منذ بداية سنة 2023 ،فإنّ مسؤولي هذه الشركة يرفضون كشف أي مُعطى أو رقم حول حصيلة إنتاج الفسفاط التجاري بالمعتمديات المنجمية.



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كما يرفض مسؤولو هذه الشركة التعليق على أخبار تتحدّث عن تراجع لافت في إنتاج الفسفاط التجاري في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة بالمقارنة مع إنتاج نفس الفترة من السنة الماضية، وبالمقارنة كذلك مع الأهداف التي رسمتها هذه الشركة لنفسها بعنوان سنة 2023.

في هذا السياق، وبإستثناء إستمرار توقّف إنتاج الفسفاط ووسقه بمعتمدية الرديف منذ حوالي 4 سنوات، فإنّ الوضع ببقيّة المعتمديات المُنتجة للفسفاط وهي المتلوي والمظيلة وأم العرائس، يتّسم منذ بداية العام الجاري بإستقرار إجتماعي، وبغياب كلّي لمظاهر الإحتجاجات والإضطرابات، التي تسبّبت في السنوات السابقة في تدهور نشاط قطاعي الفسفاط والأسمدة.

وإنعقد في شهر شهر أفريل المنقضي إجتماع لمجلس الأمن القومي للنظر في ملفّ إنتاج الفسفاط، وفي الحلول التي من شأنها أن تُعيد إنتاج الفسفاط إلى المستويات التي كان عليها بل وأكثر من ذلك، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وسبق إجتماع مجلس الأمن القومي مجلسان وزاريان أشرفت عليهما رئيسة الحكومة في شهري ماري وأفريل الماضيين للنظر في واقع إنتاج الفسفاط وآفاق تطويره.