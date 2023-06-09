الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تصرف القسط الأول من القرض الميسر لدعم مشروع "تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية" في تونس

أعلنت سفارة اليابان بتونس، في بيان لها اليوم الجمعة، عن صرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) القسط الأول من القرض الميسر لدعم مشروع "تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية" في تونس بقيمة 10.4 مليار يان (نحو 233 مليون دينار).



ويهدف هذا القرض الى دعم تنفيذ برنامج الأمان الاجتماعي في تونس والمساهمة في تحسين ظروف عيش العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في تونس.





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وسيخصص القسط الأول من هذا القرض لتمويل النفقات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية في شكل تحويلات نقدية شهرية لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة.



ويمثل هذا القسط الأول جزءا من قرض تبلغ قيمته الاجمالية 12 مليار يان يابااني. وتم إمضاء اتفاق القرض بين الحكومة التونسية والحكومة اليابانية في شهر جانفي 2023 في تونس.



يشار إلى أن رئيس وزراء اليابان كيشيدا فوميو كان قد أعلن بمناسبة انعقاد ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في افريقيا "تيكاد 8" في تونس في أوت 2022 عن رغبة بلاده في منح تونس قرض لتعزيز برنامج الحماية الاجتماعية. خميس