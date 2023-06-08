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رئيس الجمهورية يشدّد على ضرورة الإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة منذ سنوات

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 20:37 قراءة: 1 د, 4 ث
      
مثل تقدم سير عدد من المشاريع الكبرى وخاصة الطرقات السيارة التي ستذلل صعوبة التنقل في عدد من الجهات الداخلية وتفكّ العزلة عنها، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، بوزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري.

وعلى صعيد آخر شدّد قيس سعيّد، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة منذ سنوات والتي يبلغ عددها 3937 مسكنا في عدد من ولايات الجمهورية، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

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وأشار إلى بعض هذه المساكن الاجتماعية تم الاستيلاء عليه دون وجه حق وخارج أي إطار قانوني، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بذلك في ظل دولة تقوم على القانون.

وأضاف ان عددا آخر من هذه المساكن تعرض للسرقة والتخريب كما أن وضعية بعضها تردت بسبب بقائها مغلقة لمدة طويلة دون أن يتم توزيعها على مستحقيها، معتبرا أنه من غير المقبول أن تقوم الدولة بتوجيه اعتمادات تصل إلى حوالي 7 مليون دينار كل سنة لحراستها وهي جاهزة في حين كان بالإمكان تخصيص هذه الأموال لبناء مساكن جديدة أخرى.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة اعتماد مقاييس واضحة تقوم على العدل في إطار شفافية كاملة كما ينص على ذلك التشريع المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن.

كما تم التطرق أثناء هذا اللقاء الى مسألة التهيئة العمرانية في كافة أنحاء البلاد وإلى الفساد الذي أدى إلى أوضاع فوضوية في كافة المدن التونسية تقريبا، وفق نص البلاغ.


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