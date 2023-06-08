"نسبة تقدم الاستعدادت للالعاب الشاطئية الافريقية فاقت ال85 بالمائة ونعمل على ان تكون عرس الرياضة الافريقية في تونس" (محرز بوصيان)

قال رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ورئيس لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الشاطئية التي ستحتضنها الحمامات من 23 الى 30 جوان محرز بوصيان اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/ "لقد فاقت نسبة تقدم الاستعدادات لاحتضان الالعاب الافريقية الشاطئية بالحمامات ال85 ونعمل على ان يكون هذا الحدث الرياضي البارز عرسا الرياضة الافريقية في تونس".



واشار بوصيان على هامش مشاركته في جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر ولاية نابل باشراف والية الجهة صباح ملاك لمتابعة تقدم آخر الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي الكبير الى ان هذه الجلسة "تكاد تكون الجلسة الاخيرة لمتابعة عديد جزئيات المتعلقة بتقدم الاستعدادات لتنظيم هذه الالعاب والتي قال عنها "تسير بنسق حثيث وتصاعدي مع اقتراب موعد انطلاق الالعاب والمسابقات المبرمجة".

واضاف " نعمل بكل جد حتى تكون الالعاب الشاطئية الافريقية عرس الرياضة الافريقية في تونس خاصة وانها تمثل اهم حدث رياضي متعدد الاختصاصات منذ الالعاب المتوسطية لسنة 2001".



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ونوه في هذا السياق بالدعم الكبير الذي تحظى به الالعاب من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل الوزارات والذي يحمل اللجنة الوطنية الاولمبية مسؤولية انجاح هذا الحدث الرياضي الكبير رياضيا وتنظيميا.

ولاحظ بوصيان ان هذه الالعاب هي العاب متعددة الاختصاصات وتنظم لاول مرة في ولاية نابل ذات اشعاع دولي مثنيا على الجهود الكبيرة التي تبذلها والية نابل لانجاح هذا الحدث الرياضي وما تقوم به من متابعة مستمرة لعمل الادارات الجهوية ومختلف المتدخلين لانجاح هذه التظاهرة.

وكشف بخصوص تقدم الاستعدادات ان المصالح الفنية انطلقت في تركيز القرية الاولمبية الافريقية بملاعبها وخيامها بالاضافة الى ضبط اقامة الوفود والرياضيين فضلا عن انطلاق عمليات تجميل المحطة السياحية ياسمين الحمامات وكامل المنطقة لاستقبال ضيوفها.

وتابع في ذات السياق "يمكن اليوم ان نعلن بان عدد المعتمدين لحضور الالعاب الافريقية الشاطئية سيكون في حدود 2000 معتمد من بينهم نحو 1000 رياضي". و " ستتميز بالالعاب بحضور عديد الشخصيات العالمية الرياضية والاولمبية وعلى راسها روبين ميتشل رئيس جمعية اللجان الاولمبية في العالم ( اكنو) التي تشمل 206 لجنة اولمبية من 5 قارات بالاضافة الى تأكيد مشاركة شخصيات اولمبية من اعلى مستوى من اللجنة الاولمبية الدولية بتكليف من توماس باخ رئيس اللجنة الدولية الاولمبية".

واضاف ستشهد الالعاب كذلك مشاركة جمعية اللجان الوطنية الاولمبية (اكنوا) بكل اعضاء مكتبها التنفيذي ورئيسها عن القارة الافريقية مصطفى بالراف ورؤساء وكتاب عامين 54 لجنة اولمبية افريقية. وسيحضر الالعاب وزراء الرياضة من عدة بلدان على غرار الجزائر وزمبابوي وغانا واوغندا بالاضافة الى وزير الرياضة بالصين الشعبية الذي سينزل ضيفا على تونس والذي هو في ذا الوقت رئيس اللجنة الاولمبية الصينية.



" استعدادت جهوية حثيثة لانجاح العرس الرياضي الافريقي في الحمامات"

واشارت والية نابل صباح ملاك في تصريح لوكالة /وات/ على هامش جلسة العمل التي خصصت لمتابعة تقدم الاستعدادات لاحتضان الحمامات لفعاليات الالعاب الاولمبية الشاطئية الافريقية الى ان " ولاية نابل على اتم الاستعداد لهذا الحدث الرياضي وسيكون حدثا رياضايا عالميا من مختلف النواحي".

وابرزت ان الجلسة كانت فرصة للوقوف على اخر استعدادات الادارات والمصالح الجهوية لهذه الحدث الرياضي الهام والتي سجلت تقدما تفوق نسبته 85 بالمائة وللاتفاق على الحلول الممكنة لاي تعطيلات قد تطرا في مرحلة ما قبل انطلاق الالعاب.

وقالت " لقد اختارت ولاية نابل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ان تعتمد مقاربة استباقية لتنظيم هذا الحدث الرياضي البارز وخاصة بوضع مخططات استباقية لمختلف متطلبات انجاح عملية التنظيم وتنظيم جلسات متابعة متتالية للوقوف على كل الجزئيات وايجاد الحلول العاجلة على المستوى الجهوي او المركزي لمختلف الاشكاليات التي قد تطرا في الفترة التي تسبق تنظيم الالعاب".

وكانت جلسة العمل التي انتظمت اليوم بمقر الولاية مناسبة اكدت خلالها الادارات الجهوية للثقافة والرياضة والسياحة ومصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز " الستاغ" وبلدية الحمامات جاهزيتها لهذا الحدث الرياضي والتزامها بكل تعهداتها لهذا الموعد الذي سيشمل الرياضي بما سيتضمنه من مسابقات وسيتميز بتنظيم برنامج تنشيطي ثقافي وسياحي متنوع بما سيجعل من هذا الحدث عرسا للرياضة الافريقية على ارض تونس.