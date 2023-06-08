إحالة مشروع قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة

نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الخميس بحضور رئيس المجلس إبراهيم بودربالة في مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي، عدد 05/2023 ت المقدّم من قبل مجموعة من النواب.



ويهدف مقترح القانون إلى إحداث صندوق للإصلاح التربوي يتم تمويله من مصادر مختلفة في ظل ضعف موارد الدولة الذي تقابله حاجة ملحة للشروع في مسار إصلاح المنظومة التربوية، بحسب بيان نشره اليوم مجلس نواب الشعب.





...



كما يندرج في إطار الحاجة إلى توفير الموارد المالية التي من شأنها المساعدة على المضي قدما نحو اصلاح تربوي عميق وشامل.



وقرّر مكتب المجلس بالإجماع إحالة مقترح القانون على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، مع التوصية بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة المالية والميزانية عملا بمقتضيات النظام الداخلي في الغرض.