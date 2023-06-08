القصرين: حجز 3،795 اطنان من الشعير العلفي المدعم كانت ستروج خارج المسالك القانونية

تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، أمس الإربعاء ، بالتنسيق مع فرقة الأبحاث بتالة وأعوان الحرس البلدي بخمودة من حجز 3,795 اطنان من الشعير العلفي المدعم، محملة على متن شاحنة خفيفة كان صاحبها ينوي ترويجها خارج المسالك القانونية، وفق المديرة الجهوية للتجارة سامية البريكي.



وأوضحت البريكي في تصريح ل(وات) أنه تم رفع مخالفة اقتصادية ضد صاحب الشاحنة المحملة بكمية الشعير، من أجل مسك منتوجات مدعمة والاتجار فيها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض، واشارت إلى أنه سيتم إعادة ضخها في السوق حسب الصيغ القانونية وتأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة .





...



وذكرت أن هذه العملية تندرج في إطار مراقبة مسالك توزيع المواد العلفية والتصدي للممارسات الاحتكارية طبقا للقرارات المتخذة في الغرض.