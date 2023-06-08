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الرجاء البيضاوي يعتبر المدرب منذر الكبير متغيبا عن تدريب الفريق ؟ و الكبير يرد "انا في عطلة مرضية"

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 09:20 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قالت الهيئة الجديدة للرجاء البيضاوي المغربي انها عاينت غياب مدرب الفريق منذر الكبير منذ يوم 29 الى يوم 5 جوان الجاري عن تدريب الفريق معتبرة ذلك يعتبر " فسخا للعقد بين الطرفين من جانب واحد واعتبرت غياب مدرب الفريق الكبير غير مبرر ".

ومن جهته قال المدرب التونسي منذر الكبير في توضيح نشره على صفحته على فايس بوك " لم أستقل من مهمتي كمدرب لفريق الرجاء الرياضي.
ولم أتعمد التغيب عن الحصص التدريبية دون مبرر. واضاف" أنا اليوم في عطلة مرضية بشهادة طبيب النادي وبتوصية من الأطباء المباشرين الذين اختارهم مسؤولو الرجاء مشكورين عندما دخلت المصحة منذ أيام ".
...


ويحتل الرجاء البيضاوي المركز السادس في البطولة المغربية. ولم يحقق اي فوز في مقابلاته الخمس الاخيرة حيث انهزم ثلاث مرات وتعادل في مناسبتين.

ويذكر ان محمد بودريقة تم خلال الاسبوع الماضي تولى رئاسة نادي الرجاء المغربي . في اجتماع مع اللاعبين منذ اسبوع غاب عنه منذر الكبير بسبب المرض وحضره مساعده خالد المولهي قال الرئيس الجديد للنادي " ان النتائج التي سجلها الفريق والمرتبة الحالية لا تشرف النادي".


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