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الداخلية تجدد الدعوة للامتثال للتوقيت المحدّد لجولان الشاحنات الثقيلة داخل تونس الكبرى

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 20:52 قراءة: 0 د, 37 ث
      
جددت وزارة الداخلية، مساء اليوم الاربعاء، الدعوة إلى جميع سواق الشاحنات الثقيلة بوجوب الامتثال والتقيّد بالتوقيت المحدد لأوقات جولان الشاحنات الثقيلة التي يفوق وزنها 3,5 طن بكامل منطقة تونس الكبرى خلال أيام الاسبوع باستثناء أيام الأحد والأعياد الرسمية، وذلك تبعا للقرار المشترك الصادر في 23 فيفري الماضي عن ولاّة تونس الكبرى.

وذكّرت الوزارة في بلاغ لها بانه تم تحديد توقيت جولان الشاحنات الثقيلة على النحو التالي:

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*خلال نظام العمل بالحصتين:

ــ الفترة الصباحية: بداية من الساعة 06.00 صباحا إلى الساعة 09.00 صباحا.

ــ الفترة المسائية: بداية من الساعة 16.30 مساء إلى الساعة 19.30 مساء.

*خلال نظام العمل بالحصة الواحدة:

ــ الفترة الصباحية: بداية من الساعة 06.00 صباحا إلى الساعة 09.00 صباحا.

ــ الفترة المسائية: بداية من الساعة 13.00 مساء إلى الساعة 16.00 مساء.



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