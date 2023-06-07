وزير التربية يؤكد أن شبكات ومهرّبين ينشطون خلال فترة تنظيم امتحان البكالوريا من كل سنة

أفاد وزير التربية محمد علي البوغديري، أن شبكات ومهرّبين ينشطون في عمليات الغشّ خلال فترة تنظيم امتحان البكالوريا

من كل سنة، وذلك على هامش مواكبته رفقة رئيسة الحكومة نجلاء بودن انطلاق الدورة الرئيسية للاختبارات الكتابية لدورة البكالوريا لسنة 2023.



وأشاد محمد علي البوغديري في تصريح اعلامي بالمناسبة ب"المجهودات الكبيرة التي تبذلها قوات الأمن والجيش الوطني في حماية تنظيم امتحان البكالوريا" مشيرا الى أن الحكومة وفّرت كل متطلباّت النجاح لتنظيم هذه الدورة.



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واعتبر، أن تنظيم محطة الامتحانات الوطنية يتطلب اليقظة والحذر من أجل التصدي لمن وصفها ب"شبكات الغشّ" مضيفا "ان السلطات حجزت مؤخرا مواد وأجهزة كانت الغاية من تهريبها الى تونس استعمالها من أجل ضرب مصداقية الامتحانات".



وشدد في هذا الصدد على أن وزارة التربية لن تتوانى عن مكافحة كل التجاوزات المرتبطة بالغش أو تسريب المواضيع، مبرزا الدور الهام الذي

تقوم به الاطارات التربوية من معلمين وأساتذة في مراقبة انجاز الاختبارات الكتابية لهذه الدورة.



من جهة أخرى أكد وزير التربية ثقته في أن تتوصل الوزارة الى اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ينصّ على رفع الحجب المسلّط على أعداد الامتحانات مثلما توفقت في إبرام اتفاق مماثل مع جامعة التعليم الثانوي.



ولفت الى أن الوزارة على تواصل دائم مع المعلمين وممثليهم النقابيين، معربا عن تطلعه في أن يحصل التلاميذ على نتائجهم وشهائدهم بما يتطابق مع وجوب التقييم.