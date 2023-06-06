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الرابطة الاولى ( الجولة 10) : تعيينات الحكام

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 17:24 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الاربعاء 7 والخميس 8 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :

الاربعاء 7 جوان 2023
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
...

الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي الحكم لطفي بوكواسة (الجزائر)
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-الاولمبي الباجي الحكم امير لوصيف


الخميس 8 جوان 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-اتحاد بن قردان الحكم هيثم قيراط


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