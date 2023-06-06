الرابطة الاولى ( الجولة 10) : تعيينات الحكام

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الاربعاء 7 والخميس 8 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :



الاربعاء 7 جوان 2023

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير



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الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي الحكم لطفي بوكواسة (الجزائر)

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي-الاولمبي الباجي الحكم امير لوصيف





الخميس 8 جوان 2023

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-اتحاد بن قردان الحكم هيثم قيراط