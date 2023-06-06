الرابطة الاولى ( الجولة 10) : تعيينات الحكام

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الاربعاء 7 والخميس 8 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :
الاربعاء 7 جوان 2023
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاربعاء 7 جوان 2023
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي الحكم لطفي بوكواسة (الجزائر)
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-الاولمبي الباجي الحكم امير لوصيف
الخميس 8 جوان 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-اتحاد بن قردان الحكم هيثم قيراط
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