بنزرت: احداث لجنة جهوية لتنسيق ومتابعة تقدم انجاز برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة وتطوير ريادة الاعمال

تم في اعقاب فعاليات اليوم الاعلامي الخاص بالتعريف بمختلف اليات وبرامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة وتطوير ريادة الاعمال بولاية بنزرت، الملتئم اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، تركيز لجنة جهوية ستعنى بمتابعة مختلف تدخلات برامج التمكين الاقتصادي وانجازاتها المادية والمالية، علاوة على تقديم مقترحات عملية تضمن ديمومة المشاريع المحدثة وتدعم نجاعة تدخلات جميع الآليات وبرامج التمكين الاقتصادي وريادة الاعمال .



واكدت الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، خلال افتتاحها فعاليات اليوم الاعلامي، على الاهمية الكبرى لمجمل البرامج والاليات التي تم اقرارها لفائدة جميع الفئات المجتمعية ومنها الفئات الهشة قصد تحفيزهم على انجاز مبادراتهم الخاصة والانتصاب للحساب الخاص وبالتالي توفير مكامن رزق دائمة لفائدتهم وتحسين ظروف عيشهم واندماجهم اقتصاديا ومجتمعيا، وشددت على دور جميع الهياكل والاطراف ذات العلاقة في مزيد التعريف بالاليات والبرامج وتطوير نجاعتها وتوظيف الاعتمادات المرصودة في اطارها وتمكين المستفيدين من اقصى ظروف النجاح.





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يشار الى انه تم خلال فعاليات اليوم الاعلامي، الذي شارك فيه المعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني، وحضره اعضاء من مجلس نواب الشعب وهم ماجدة الورغي وسامي السيد وفتحي المشرقي، عرض 30 الية وبرنامج تم اعدادها واقرارها من قبل الدولة في اطار تجسيم المحاور الاستراتيجية للمخطط التنموي 2023 2025 الهادف الى تطوير الاقتصاد التنافسي وتنويع المبادرة الخاصة ودعم اندماجية التهيئة الترابية وتحقيق عدالة التنمية بين الجهات



ومن بين البرامج دعم المؤسسات الصغرى وتاهيل وادماج الاطفال الجانحين المغادرين لمراكز الاصلاح والجيل الجديد للباعثين ودعم تمويل المشاريع ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الاهلية وبرنامج احداث الشبكات العنقودية وسلاسل القيمة، وعنصر تدعيم موارد الرزق في اطار البرنامج الجهوي للتنمية والية اعتماد "الانطلاق1و2" ،وبرامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخصوصية والادماج الاقتصادي والاجتماعي للاحاطة باسر الهجرة غير النظامية



كما تتضمن برنامح "رائدات"، وبرنامج خلق موارد الرزق لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة القادرين على العمل وغيرها من المشاريع التنموية ومنها مشاريع، التاقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة والتصرف المندمج في المشاهد في المناطق الاقل نموا، والتنمية الفلاحية المندمجة غزالة جومين سجنان .