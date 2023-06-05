أريانة: القبض على مروّج مخدّرات وبحوزته 33 صفيحة قنب هندي

قبضت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن من ولاية أريانة، فجر اليوم الاثنين، على أحد مروّجي المخدّرات وبحوزته 33 صفيحة من القنب الهندي أو ما يعرف بالزطلة حاول التفريط فيها بالبيع، وفق مصدر أمني.



وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العملية تأتي بعد عمل استعلاماتي دقيق وقد أسفرت أيضا عن حجز سيارة المروّج ، مشيرا إلى أنّه بإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنه.